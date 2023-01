La majoria reconeix que ha faltat temps per analitzar l'autònom “econòmicament dependent”

Actualitzada 30/01/2023 a les 18:57

El Consell General ha aprovat aquesta tarda el projecte de llei de mesures per al treballador per compte propi, amb els vots favorables de la majoria, el grup socialdemòcrata i de la consellera no adscrita i l'abstenció de Terceravia.Si bé el Govern i l'oposició han coincidit en celebrar els beneficis que suposa el text en matèria de prestacions per als autònoms, entre altres canvis com els que faran que les cotitzacions dels treballadors per compte propi es facin d'acord amb els beneficis i no en relació amb la facturació.Tanmateix, majoria i oposició han topat pel que fa a la figura del treballador per compte propi econòmicament dependent. En aquest sentit, el ministre Gallardo ha reconegut que "no vàrem explicar prou bé" perquè es volia legislar aquesta figura que finalment ha acabat caient del text. En aquest sentit, la consellera demòcrata Mònica Bonell ha apuntat també que "ha faltat temps per analitzar" aquesta figura per evitar que es pugui confondre amb el denominat "falç autònom".Des de l'oposició, Judith Salazar ha celebrat que, arran de la visita del GRETA, hagi acabat caient aquesta figura. "El GRETA ens va dir alerta perquè és una lluita que des del punt de vista europeu s'està lluitant per fer-hi front" ha remarcat la consellera socialdemòcrata. Per la seva banda, Joan Carles Camp ha lamentat, justament, la supressió de la legislació d'aquesta figura, si bé ha reivindicat els beneficis del text també en matèria de seguretat jurídica i beneficis fiscals.