La Fundació Crèdit Andorrà dona més de 5 tones d'aliments a la Creu Roja i Càritas el 2022

Actualitzada 30/01/2023 a les 16:35

La Fundació Crèdit Andorrà ha aportat durant l'any 2022 un total de 5,25 tones d’aliments a la Creu Roja Andorrana i a Càritas Andorrana, el que representa 10.163 unitats de productes alimentaris, d’higiene personal i de la llar, segons informa l'entitat bancària en un comunicat. Així, a part de proveir les dues entitats amb productes de primera necessitat, la Fundació també ha finançat els vals de compra del Banc d’Aliments per adquirir productes frescos als supermercats.A més, la col·laboració s’ha concretat en la donació de 3,2 tones de productes a la botiga solidària de la Creu Roja Andorrana (7.413 unitats) i de 2,05 tones al Banc d’Aliments de Càritas Andorrana (2.750 unitats) i a l’aportació de productes al Banc d’Aliments s’hi ha d’afegir el finançament, per un import superior a 13.000 euros, de vals de compra de productes frescos als supermercats. En global, la fundació destaca que s'han aportat 30.000 euros d’ajuda a les famílies amb pocs recursos per cobrir les primeres necessitats.En aquest sentit, Carine Leclerc, coordinadora social de la Creu Roja Andorrana, ha explicat que “les donacion ens han permès garantir en algun moment de l’any la cobertura de productes de primera necessitat de més de 150 famílies vulnerables, unes 300 persones". Per la seva banda, Txiqui Bruna, coordinadora de Càritas Andorrana, comenta que la col·laboració de la Fundació el 2022 "ha anat en línia amb els anys precedents a la pandèmia de la Covid-19, i l’atenció ha passat d’una funció més assistencial, a una altra de suport i contenció".En aquesta línia, Càritas Andorrana ha detectat que aquest increment està provocant una disminució de la renda de les persones i l’empobriment de les famílies, fins al punt d’afectar a les necessitats bàsiques. En aquest sentit, "està ocasionant que famílies amb un entorn familiar estable, sense una problemàtica social, que tenen feina i ingressos, els costa cada cop més arribar a final de mes. Han de començar a fer retallades en les seves despeses habituals i/o sol·liciten informació per accedir a les prestacions socials existents", explica Bruna.