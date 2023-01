Finances preveu que aquesta setmana ja s'hagin pagat totes les factures

Actualitzada 30/01/2023 a les 06:34

El ministre de Finances i Portaveu del Govern, César Marquina, preveu que aquesta mateixa setmana ja no hi hagi factures pendents de pagament als proveïdors. Dimecres passat encara hi havia 400 factures que s’havien d’abonar, però la intensificació dels treballs en aquesta àrea de l’Administració està portant a una millora relativament ràpida de la situació. En aquest sentit, Marquina va manifestar que espera “donar dades de finalització de totes les factures pendents” en la compareixença que tindrà lloc dimecres vinent. Fa tres setmanes el total d’abonaments pendents era de 847. L’objectiu és que les factures es paguin, com a màxim, als 60 dies estipulats per llei.