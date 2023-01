La majoria i el PS acorden mantenir les reunions durant l’impàs electoral amb l’objectiu de definir el preacord existent

El treball per definir la reforma que ha de garantir el futur de les pensions no s’aturarà. La majoria i el PS han acordat mantenir les reunions durant l’impàs electoral amb l’objectiu d’acabar de definir aquells punts del preacord existent que continuen generant dubtes encara que això representi treballar en el document un cop s’hagi dissolt el Consell General i encara no s’hagi constituït el nou. Els dos blocs polítics busquen deixar embastada i el màxim de definida possible la reforma de les pensions per tal que el nou parlament pugui tirar endavant la llei amb tota la feina ja