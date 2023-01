Conduint amb 2,10 d'alcoholèmia

Actualitzada 30/01/2023 a les 10:45

La conducció sota els efectes de l'alcohol i drogues ha provocat cinc detencions durant el cap de setmana. La taxa d'alcoholèmia més elevada va ser 2,10 d'un turista de 29 anys que circulava envaint "constantment" el carril contrari la matinada de diumenge per Canillo. L'arrest es va produir perquè un ciutadà va alertar la policia dels fets.L'avís d'un altre conductor va permetre el control d'un resident de 35 anys que feia "ziga-zagues" per la carretera dissabte a les 23.45 hores. L'home va donar 1,77 en el control d'alcoholèmia i els agents van veure que havia tingut un accident amb danys materials contra un altre vehicle. El mateix dia però a les 3 de la matinada el detingut va ser un turista de 33 anys que circulava pel carril contrari amb una taxa positiva d'197 grams per litre de sang, segons detalla el cos de seguretat.El quart arrestat pel consum d'alcohol al volant va ser també dissabte, a les set del matí, en patir un accident de danys materials a la General 3. El conductor era un jove de 22 no resident a Andorra que va donar 0.99 d'alcoholèmia i havia perdut el control perquè no portava equipaments especials i hi havia neu a la calçada. El turista també va ser sancionat per no dur els pneumàtics preparats per circular amb neu.La darrera detenció d'una conductora va ser per haver consumit estupefaents. La jove, resident de 27 anys, va ser controlada a la frontera del riu Runer i un dels passatgers que l'acompanyaven, resident de 32 anys, també va ser arrestat perquè portava 0,8 grams de cocaïna.Els agents del servei d'ordre han detingut tres persones els últims dies per accedir al país des de França amb drogues. El primer control va ser divendres a la tarda d'un turista de 31 anys que duïa 0,4 grams de cocaïna. I diumenge, a les 14.45 hores, es va detectar dos turistes de 21 i 23 anys que havient entrat pel Pas amb 5,4 grams de cocaïna i 4 grams d'haixix.