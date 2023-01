Arrestat un turista per agredir la parella a un hotel

Actualitzada 30/01/2023 a les 10:07

L'agressió a la parella en un hotel ha tornat a ser el motiu d'una detenció durant el cap de setmana. La policia ha fet públic aquest matí que una patrulla va ser requerida la matinada de dissabte des d'un establiment d'Escaldes on van constatar que un home de 49 anys, no resident al país, havia agredir la parella. El turista va ser arrestat per violència de gènere a l'hotel on estava allotjat amb la família.