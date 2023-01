Andorra acollirà els premis ESLAND 2024 de The Grefg

El youtuber The Grefg

Actualitzada 30/01/2023 a les 17:58

La tercera edició dels premis Esland de TheGrefg se celebraran a Andorra l'any vinent. Així ho ha anunciat el youtuber i streamer de la plataforma Twitch durant la segona edició d'aquesta gala celebrada a l'Auditori Nacional de Mèxic. "L'acrònim ESLAND significa Espanya, Llatinoamèrica i Andorra; així que l'any vinent, si tot va bé, ja sabeu on ens veurem", ha confirmat.Els premis ESLAND són els guardons que s'atorguen als millors creadors de contingut en streaming de la comunitat hispanoparlant, i les dues primeres edicions s'han celebrat a Espanya, al Palau de la Músia, i Mèxic a l'Auditori Nacional i, pròximament, a Andorra. En aquest sentit, Alex Breton, Director General de Fan Content, ha afegit en declaracions a Movistar eSport que "trobar un lloc per celebrar l'esdeveniment, que tingui un aforament important i que compleixi tots els requisits tècnics, és complicat", tot afegint que no descarten "construir alguna cosa".