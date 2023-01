La líder d’Acció, Judith Pallarés, afirma que el país necessitarà pactes “per poder avançar”

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, anirà finalment com a número dos de la llista nacional que està confeccionant Demòcrates, una possibilitat de la qual s’havia parlat molt però que no s’ha confirmat fins ara. D’aquesta manera, els taronges pretenen potenciar al màxim la candidatura nacional i es descarta que la mandatària de la capital pugui anar a les eleccions com a cap de llista a la circumscripció parroquial, una possibilitat que Marsol havia rebutjat des de l’inici.



Dins també de l’àmbit polític preelectoral, la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, no va voler ahir entrar a