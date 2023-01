Actualitzada 29/01/2023 a les 18:11

Trams d'aturades durant 8 km a l'N-145 a les Valls de Valira en sentit sud#SCT — Trànsit (@transit) January 29, 2023

#TrànsitDens CG1 - Sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana, CG2 d'entrada Encamp i Canillo en sentit sud i a la RN22- sortida per la frontera francoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) January 29, 2023

Les llargues cues per sortir aquesta tarda del país per la frontera hispanoandorana arribaven ales 17 hores fins a Sant Julià de Lòria. El departament de Mobilitat ja ha registrat trànsit dens aquest matí, tot i que el major nombre de vehicles s'ha acumulat a partir de les 16 hores. El servei català de trànsit informa que a les 18 hores hi havia trams d'aturades durant 8 quilòmetres en sentit sud a l'N-145, la carretera que uneix Andorra amb la Seu d'Urgell.La sortida de turistes també ha causat retencions a la frontera francoandorrana, així com a la General 2 d'entrada a Encamp i a Canillo en sentit sud.