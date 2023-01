El directiu remarca la necessitat de la nova connexió amb Espanya per garantir el creixement del consum que hi haurà els propers anys

El director general de FEDA, Albert Moles, valora l’estalvi energètic aconseguit pels diferents sectors econòmics i defensa la gestió duta a terme durant la crisi energètica, així com els reptes de futur de la companyia pel que fa a les inversions que haurà de fer per tal de garantir la sostenibilitat de la xarxa.



A pilota passada, no creu que es va generar més alarma del que tocava en la qüestió de l’estalvi energètic o realment hi va haver risc de tenir talls de llum?

El risc hi va ser i encara hi és. Hi havia la possibilitat de fer desconnexions temporals