El curs d'agent immobiliari s'impartirà a partir del setembre

Actualitzada 29/01/2023 a les 06:35

El reglament d’aplicació de la Llei dels agents i gestors immobiliaris, que regula l’accés a la professió, ja és una realitat, després d’haver estat aprovada la setmana passada en consell de ministres. Una de les novetats que suposa el nou reglament és que si abans de l’elaboració de la nova normativa, la verificació de la capacitació dels candidats es feia a través d’una prova que es realitzava i es corregia des del ministeri d’Economia i Empresa, ara serà la Universitat d’Andorra (UdA) l’encarregada d’aquesta funció. Això serà així vista la necessitat d’actualitzar la professió, el creixement constant de l’exigència professional i la dificultat d’establir paràmetres d’avaluació adaptats, una decisió que s’ha acordat amb el Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA). D’aquesta manera, hi haurà dues maneres de valorar el coneixement de les particularitats legals i administratives de les persones que volen exercir la professió d’agent o gestor immobiliari: mitjançant la superació d’un curs en gestió immobiliària a la mateixa universitat o a través d’una prova d’aptitud.A partir del mes de setembre del 2023, l’UdA impartirà, així doncs, un curs per mòduls. Els estudiants que els superin obtindran automàticament el títol. Paral·lelament, la titulació també podrà obtenir-se fent únicament una prova específica que tindrà lloc cada mes de juny (la primera, el juny del 2024). En ambdós casos caldrà acreditar, a més, el coneixement del nivell B2 de llengua catalana, mitjançant la possessió d’un títol oficial en el termini màxim d’un any natural, a comptar de la data de la superació de la prova d’aptitud o del curs en gestió immobiliària, segons va informar el Govern.