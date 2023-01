Cues de vehicles al matí per entrar al Principat per les dues fronteres

Actualitzada 29/01/2023 a les 06:40

L’arribada de turistes va causar ahir al matí retencions a les dues fronteres del país. Per una banda, a l’entrada des d’Espanya les cues van arribar a 5 quilòmetres a les 11 del matí a la N-145, a l’alçada de Valls de Valira. A més, el departament de Mobilitat també va alertar de trànsit dens a la RN22 d’entrada al Principat per la frontera francoandorrana des de primera hora del matí. Durant gran part del matí també es van registrar retencions de pujada de pistes a la General 2 a la variant d’Encamp en sentit nord, i a l’entrada al Tarter en sentit nord. També hi va haver cues de sortida de pistes a la tarda i a la frontera sud. Els equipaments obligatoris es restringien a la General 2 al port d’Envalira i a la RN22.