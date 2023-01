Pallarés creu que el país necessitarà pactes "per poder avançar"

Actualitzada 28/01/2023 a les 13:19

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, no ha volgut avui entrar a valorar el pacte del Partit Socialdemòcrata (PS) i Progressistes-SDP per a les pròximes eleccions generals, per a les quals ja s'estan coneixent possibles aliances, tot i que encara no s'ha fixat un dia de celebració. La líder d'Acció sí que ha preconitzat, però, la necessitat que hi hagi acords entre les diferents formacions, tant abans dels comicis per tenir més opcions a les circumscripcions parroquials, com posteriorment per portar a terme les polítiques que permetin fer front als principals problemes del país: "el que voldria és que aquesta voluntat d'entesa s'estengui més enllà del període electoral", ha emfasitzat.La líder d'Acció ha ressaltat el fet que s'està configurant un panorama "dispers" i "complicat" de cara als comicis generals, la qual cosa té un aspecte positiu perquè hi haurà més opcions perquè els ciutadans puguin elegir, però considera que després caldrà unir esforços: "el país necessita acords per poder tenir un govern estable sigui el que sigui i, per tant, poder avançar", ha insistit, animant perquè hi hagi "una voluntat pactista".Pallarés no ha volgut aclarir, però, en quines parròquies es veu Acció amb possibilitats de presentar llista, i s'ha limitat a indicar que "el que és segur és que concorrerem amb una llista nacional" i "també intentarem disposar d'algun acord a alguna circumscripció territorial". "És evident que Acció és un partit molt nou i que encara ens estem construint, raó per la qual segurament no tindrem el muscle que poden tenir altres, com els Demòcrates o la unió de PS I SDP, però continuarem treballant per tenir la nostra presència dins del Consell General", ha afegit la ministra.