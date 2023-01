Pallarés afirma que cal "créixer en solidaritat"

Actualitzada 28/01/2023 a les 11:12

La ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, ha manifestat aquest matí la necessitat de "créixer en solidaritat". Així ho ha indicat en l'acte d'inauguració de la primera fira del Voluntariat d'Andorra al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, que té lloc entre les 10 i les 13 hores.Pallarés s'ha referit a l'important nombre de voluntaris que ja hi ha al país, i ha incidit en la necessitat de crear una xarxa encara més gran. "Esperem que no sigui l'única fira que es fa en aquest àmbit, sinó que només sigui la primera de moltes més", ha afirmat la ministra.L'objectiu de la fira és donar a conèixer les diferents opcions de voluntariat que hi ha al país, així com crear una xarxa entre les entitats i captar nous voluntaris. Una trentena d'entitats explicaran durant la jornada la tasca que porten a terme.