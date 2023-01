La policia deté un home per agredir el seu fill menor

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:37

Un home resident de 42 anys va ser detingut aquesta setmana com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic per agredir el seu fill menor, segons va informar la policia en un comunicat. L’arrest es va produir dilluns cap a tres quarts de dues del migdia al domicili familiar.D’altra banda, el cos de seguretat va detenir un resident de 35 anys al Pas de la Casa per conduir amb el permís retirat (suspensió administrativa), un altre resident de 33 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol amb una taxa de 0,89, i un resident de 31 anys per positiu en tòxics al volant. A aquest darrer també se l’acusa d’un delicte contra l’honor per injúries greus als policies, segons va informar el cos de seguretat en un comunicat.Així mateix, en els darrers dies la policia ha detingut tres homes més per possessió de drogues. Dos dels arrestos es van efectuar dimecres. En aquest sentit, cap a les dues de la matinada es va detenir un resident de 30 anys en un control rutinari en un aparcament del Tarter amb 0,4 grams de metamfetamina. A les 10.15 hores en un altre control rutinari, però a la frontera del riu Runer, la policia va arrestar un home no resident de 32 anys amb 0,7 grams de cocaïna. La matinada de dijous, durant un servei preventiu prop dels locals d’oci nocturn d’Arinsal, es va arrestar un altre resident de 31 anys amb 0,9 grams de cocaïna.Aquesta mateixa setmana també s’han detingut dues dones no residents, de 26 i 29 anys, per presentar certificats d’experiència laboral falsos al Servei d’Immigració per obtenir l’autorització temporal de treball, segons el balanç realitzat pel cos de policia.