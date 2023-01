El domini va regalar forfets al centre de Madrid per incentivar viatges a Andorra

Grandvalira estrena avui l’Snowtubbing by Dots al Pas de la Casa que, amb els seus 350 metres de descens, es considera la pista de tubbing més llarga d’Europa. El tubbing consisteix a lliscar per la muntanya sobre un dònut inflable, i en el cas de l’Snowtubbing by Dots, l’experiència es completa amb viratges i dos túnels que passen per sota de les pistes d’esquí. El traçat permetrà assolir velocitats de fins a 60 km/h. El projecte és el resultat de “l’esperit innovador i la voluntat de Grandvalira de seguir creant activitats d’aventura que van més enllà de l’esquí”, segons va