El PS recorda a Vendrell que hauria de deixar el càrrec

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:33

La consellera del comú d’Escaldes-Engordany Cèlia Vendrell va anunciar ahir la seva sortida del Partit Socialdemòcrata arran del pacte del PS amb Progressistes-SDP. Aquesta decisió va portar ahir a diversos membres del partit a reclamar a Vendrell que deixés també el seu càrrec en el si de l’ens comunal. Un dels més contundents va ser el conseller general Jordi Font, que va recordar que tots els candidats del PS, abans de les eleccions, signen un document comprometent-se, entre d’altres qüestions, a donar part del salari al partit per fer front al cost de la campanya o a retornar els càrrecs en qualsevol institució en cas de deixar la formació.En aquest sentit, la consellera Susana Vela, que va lamentar la decisió de Vendrell, va apuntar que ja amb anterioritat no es complien aquests compromisos si bé “jo ho tindria molt clar per una qüestió d’ètica i respecte”. Per la seva banda, Vendrell va apuntar que ja feia temps que s’havia distanciat del PS per motius professionals i, tot i que hi havia decisions que no compartia, fins ara acceptava les decisions de partit. Tanmateix, el fet de segellar una acord amb Jaume Bartumeu la va motivar a prendre la decisió de deixar de formar part de la formació socialdemòcrata. “Quant a l’escissió, va ser molt dur; pots oblidar certs coses però n’hi ha d’altres que no, encara que hagin passat deu anys”, va sentenciar la consellera comunal.