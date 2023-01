El Govern ha destinat uns 2 milions d'euros a la defensa del cas BPA

Actualitzada 28/01/2023 a les 06:38

L’executiu ha pagat un total de 2.012.012,50 euros al bufet Pujadas Advocats en conceptes d’honoraris professionals per la seva defensa davant del cas BPA, segons especifica el ministre Cesar Marquina en un butlletí del Consell General en resposta a una pregunta feta per Carine Montaner. En aquest sentit, Marquina detalla que el bufet Pujadas ha participat en disset causes judicials associades amb l’afer BPA des del 2013. Així, manifesta que les causes “ja acumulen més de 280.000 folis de documentació”, dels quals s’extreu que, des de la data d’inici de la seva contractació fins ara, l’import ascendeix als més de 2 milions d’euros, tot i que fins avui dia se n’han pagat 1.991.112,50, ja que la factura del desembre de l’any passat es trobaria en tramitació, segons el ministre. A més, posa de rellevància que durant la pandèmia el bufet Pujadas Advocats va retornar 25.000 euros en concepte de donacions al Govern.