Teresa Milà i Helena Mas visiten les instal·lacions de Projecte Home Catalunya

Actualitzada 27/01/2023 a les 06:39

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas –juntament amb representants del Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS)– es van desplaçar dilluns d’aquesta setmana a Barcelona per visitar les instal·lacions i els recursos de Projecte Home Catalunya.Aquesta és una organització dedicada a la prevenció, a l’atenció, a la rehabilitació i a la reinserció social de les drogodependències, l’alcoholisme i les ludopaties que es va fundar l’any 1995. Durant la visita, Milà i Mas van poder conèixer de primera mà les instal·lacions i els recursos dels quals disposa l’associació per dur a terme la seva tasca, així com la feina dels professionals que hi treballen i els usuaris. A més a més, les dues secretàries d’Estat van mantenir una reunió amb el delegat internacional de l’associació Projecte Home, Oriol Esculies, i amb la directora de Projecte Home Catalunya, Neus Canals, amb qui van compartir la possibilitat d’estudiar vies de col·laboració.La visita va estar promoguda gràcies al contacte de l’associació andorrana Projecte Vida, centrada en la lluita contra les drogodependències, i Projecte Home.