Quatre anys i vuit mesos de presó pels traficants del 'cas Bronx'

Actualitzada 27/01/2023 a les 06:35

El Tribunal de Corts va condemnar ahir els dos homes de 45 anys detinguts en el marc de l’operació Bronx per traficar amb cocaïna. En concret, va imposar cinc anys de presó, dels quals quatre ferms i la resta condicionat al seguiment de desintoxicació a l’UCA al principal imputat pel delicte major de possessió i venda de cocaïna en grans quantitats. Així mateix, també li va imposar 6.000 euros de multa.Per al segon imputat, Corts va decretar una pena de dos anys de presó, dels quals vuit mesos ferms, i 2.500 euros de multa.El ministeri Fiscal havia demanat penes de presó de quatre i sis anys per als acusats. Però Corts s’ha cenyit al que demanaven les defenses. Per la seva banda, el lletrat del primer imputat, que va admetre la possessió, va demanar la pena de quatre anys de presó ferma. En canvi, la defensa del segon processat va reclamar l’absolució del delicte menor per tràfic de cocaïna, mentre que pel delicte de consum va sol·licitar que se li imposés la pena de presó que ja ha complert.