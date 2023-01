Pacte sense rancúnies

Pere López i Jaume Bartumeu van escenificar ahir l’acord electoral deixant de banda les discussions del passat que van portar a l’escissió en el si del PS

El que va passar l’any 2013 no li diré que forma part de la història però és història”. Així va liquidar ahir el líder de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, les discussions d’ara fa una dècada que el van portar a deixar el Partit Socialdemòcrata i a trencar amb el que des d’ahir és el seu nou soci de batalla: Pere López. “Els responsables polítics hem de saber tirar les rancúnies al riu; hi ha hagut estires i arronses però l’important ara és el país i les seves persones”, va sentenciar l’excap de Govern.



Tot plegat en una roda de premsa on la

#2 Marcel

(27/01/23 08:22)



#1 Joan

(27/01/23 06:57)