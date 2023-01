Marta Knight, Zaz i Joan Dausà, caps de cartell de la Temporada 2023

La novetat més destacada és la primera edició d’un cicle de poesia contemporània

La nova temporada de l’Auditori Nacional 2023 enguany es renova i presenta un total de nou propostes que aposten, com és habitual, pel talent andorrà, sense oblidar donar espai a grans artistes internacionals per acostar-los al públic del país. La novetat més destacada d’aquest any és la primera edició d’un cicle de poesia contemporània multidisciplinària que se celebrarà al foyer de l’Auditori Nacional. S’iniciarà el 4 de març amb l’emotiva, crua i divertidíssima proposta de la reputada micropoetessa Ajo, acompanyada del músic Nacho Mastretta. El programa del cicle seguirà el 29 d’abril amb Soc un còdol, de l’Era Arts Escèniques.