La policia alerta d'un increment de bitllets falsos

El frau afecta més els de vint euros

i porten inscripcions ‘de cinema’ o ‘fantasia’

La policia i l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) han tornat a detectar un increment de la circulació de bitllets falsos, sobretot de 20 euros. Es tracta dels anomenats de cinema o fantasia, bitllets que simulen els legítims de 5, 10, 20 i 50 en color, mida i disseny, però que es poden distingir dels autèntics perquè inclouen inscripcions a l’anvers o el revers. En aquestes inscripcions s’indica que no són de curs legal i s’hi poden llegir missatges com ara This is no legal tender, it’s used for motion props, movie money i prop copy. A més, tots tenen el mateix