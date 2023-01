Les arques públiques s’estalviaran un milió d’euros amb el canvi de sistema, que es posa en marxa després de la prova pilot

El nou sistema de compensació a les companyies del transport públic de viatgers entrarà en funcionament a partir de l’1 de febrer. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va explicar ahir que el nou model, que suposa que les empreses rebran 1,31 euros per trajecte en lloc de 30 euros per cada abonament mensual activat, “en cap cas penalitza les companyies” i permet una “racionalització” i un estalvi per a l’Estat d’un milió d’euros anuals. “No es pot entrar en una negociació per a tot quan aquesta és una competència que correspon a l’executiu”, va assenyalar el

