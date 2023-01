El ministre manifesta que no hi ha “cap incompliment legal ni reglamentari” en el procés de concessió d’aquesta infraestructura

“No hi ha cap requisit legal sobre quan s’ha de publicar una adjudicació”. Així de clar s’expressava ahir el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en relació a la polèmica política sorgida pel fet que el consell de ministres va aprovar el 16 de novembre l’adjudicació de l’heliport nacional i no s’hagi conegut fins dilluns passat, quan es va publicar al BOPA.



El cert és que durant el debat de les iniciatives i preguntes parlamentàries que hi ha hagut les últimes setmanes sobre aquesta infraestructura en cap moment es va esmentar que ja havia passat el tràmit del consell

#5 Xavier

(27/01/23 08:31)



#4 Te molt mala premsa com a polític

(27/01/23 08:13)



#3 clar que si,clar...

(27/01/23 08:00)



#2 de veritat?

(27/01/23 07:53)



#1 En serio!!

(27/01/23 07:40)