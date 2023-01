L’acord PS-SDP dificulta la victòria de DA a la capital i focalitza les converses a la parròquia veïna

Els moviments polítics comencen a intensificar-se davant de l’apropament de les eleccions. El pacte anunciat per PS i SDP ha sacsejat l’escenari polític, especialment a la capital, on la unió dificulta la victòria a Demòcrates. En un enfrontament a dues llistes (DA i la coalició d’esquerres), tot fa pensar que el resultat es decantaria cap als progressistes, mentre que si a l’escenari s’hi suma un tercer actor el final és més incert. Un panorama que pot acabar passant si Concòria materialitza una llista a Andorra la Vella, tal com des de la formació asseguren que tenen capacitat per fer. Amb

#6 Cap

(27/01/23 08:32)



#5 Pepe

(27/01/23 08:24)



#4 Jordi

(27/01/23 08:20)



#3 López

(27/01/23 08:13)



#2 Jociutadana

(27/01/23 07:53)



#1 Canovas

(27/01/23 07:16)