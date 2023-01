El PS reclama que es retornin els càrrecs en el cas de deixar el partit

Actualitzada 27/01/2023 a les 17:04

La sortida de Cèlia Vendrell del Partit Socialdemòcrata ha portat a diversos consellers de la formació a recordar que tots els candidats signen, abans de les eleccions, un document de compromís en el qual accepten renunciar al càrrec en qüestió en el cas de deixar el partit. Així, membres com el conseller general Jordi Font ha lamentat la decisió de Vendrell de mantenir-se al comú d'Escaldes-Engordany, després d'anunciar que deixava el PS arran del pacte amb SDP.En aquest sentit, la consellera comunal ha apuntat que "hi ha decisions que no es poden assumir", amb relació al retorn de Jaume Bartumeu a l'entorn socialdemòcrata, després del divorci "dolorós" que es va produir ara fa deu anys.