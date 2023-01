Arxivada la querella d'Higini Cierco contra Martí, Cinca i Saboya

Actualitzada 27/01/2023 a les 17:12

La Batllia ha decidit inadmetre la querella criminal per prevaricació presentada per Higini Cierco contra Toni Martí, Gilbert Saboya, Jordi Cinca, Maria Cosan, Albert Hinojosa i Oscar Gelabert i arxivar les actuacions obertes per investigar la causa. L'exmàxim accionista de BPA assegurava en la querella del 30 de juny del 2020 que el cap de Govern, el ministre d'Afers Exteriors, el ministre de Finances, la directora general de l'Institut Andorrà de Finances (INAF), el president i el director general de l'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) "haurien adoptat decisions arbitràries i injustes en el procés d'intervenció l'any 2015 de Banca Privada d'Andorra".La batlle afirma en l'aute que de les diligències efectuades "se'n desprèn que no existeix cap element que permeti la incoació d'un sumari contra els querellats". I recorda que totes les accions denunciades per Cierco respecte a l'actuació dels membres de l'executiu i dels funcionaris o autoritats financeres pel cas BPA han estat objecte d'un procediment contenciós administratiu, "i d'aquests n'ha ressortit que els actes han estat declarats conforme a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa" per les decisions que van prendre el 2015. La batlle assenyala que les actuacions han estat avalades per la sala administrativa del Tribunal Superior i argumenta que d'aquelles actuacions "es fa impossible evidenciar cap indici de criminalitat" per la resolució del Superior que determina que "són ajustades a dret". Totes les defenses dels querellats havien demanat l'arxiu de les diligències per la causa al·legant que els seus representats no havien comés el delicte de prevaricació motiu de la querella.La representació de Cierco al·legava que BPA "sempre havia respectat la normativa que li era d'aplicació, així com els comunicats emesos per la UIFAND i les indicacions de l'INAF", posant com exemple el "cas dels veneçolans" i el "cas Pujol-operació Catalunya". I s'assegurava que els membres del Govern del 2015 i dels organismes financers "haurien interessat la intervenció de BPA en part per satisfer les autoritats espanyoles en l'afer de Catalunya, i en altra part per acontentar les autoritats nord-americanes".L'escrit de l'acusació indicava que l'elaboració del projecte de llei i posterior esmenes "s'haurien executat en un temps molt curt, considerant el querellant que el projecte existia abans de la nota del FinCEN". I afegia que els denunciats "ja sabien el contingut de la nota i no haurien fet res per evitar-la", recull l'aute. La representació d'Higini Cierco interpretava que "haurien obviat de forma malintencionada facilitar informació al FinCEN", tant abans com després de l'emissió de la nota. I recalcava que els quatre afers que esmentava l'organisme del Tresor dels Estats Units "havien estat resolts o justificats favorablement per part de BPA" i a partir d'aquí entenien que se'n van derivar "diferents resolucions injustes i arbitràries totes elles".La batlle de la secció d'instrucció especialitzada desestima la petició d'alguns dels denunciats de condemnar Cierco al pagament de les costes derivades de la causa. La representació de Martí, Cinca i Saboya afirmava en l'escrit de defensa del juny del 2022 que el querellant havia d'assumir les costes "per temeritat i mala fe". L'arxiu de la causa es pot recórrer davant el Tribunal de Corts.