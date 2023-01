Un perjudicat del 'cas Valora' serà indemnitzat a causa del retard

Actualitzada 26/01/2023 a les 06:41

El reguitzell de recursos que s’estan produint a conseqüència del retard en la instrucció del cas Valora ha provocat una nova resolució del Tribunal Constitucional, admetent al demandant la vulneració del dret a un judici de durada raonable i el de ser indemnitzat per aquest perjudici.L’afectat va interposar un recurs d’empara al·legant que la causa fa quasi 16 anys que es troba en fase d’instrucció i que ja el 21 de gener del 2020 el Tribunal Constitucional li va donar la raó instant la Batllia a resoldre les diligències d’instrucció en el termini més breu possible. Davant la persistent inactivitat de la Batllia després d’aquella resolució, el perjudicat va presentar un segon recurs d’empara que va ser desestimat perquè s’entenia que en aquest cas s’havia de tenir en compte la paralització judicial derivada de la pandèmia. Però el demandant va tornar a insistir manifestant que es troba en una situació de total desemparament, ja que la Batllia no tan sols omet les seves peticions, insistència i protestes, sinó que també omet les declaracions contingudes en la sentència constitucional del 21 de gener del 2020. Transcorreguts 33 mesos des d’aquella sentència la Batllia no havia resolt la pràctica de prova sol·licitada.Finalment, el Constitucional s’ha pronunciant de nou amb una sentència que considera que s’ha vulnerat el dret fonamental de l’afectat a un judici de durada raonable. A més, exigeix a la Batllia que adopti, en un termini màxim de sis mesos, les mesures que estan en l’àmbit de les seves competències per fer cessar la vulneració d’aquest dret fonamental i declara que la part recurrent té dret a ser indemnitzada pels perjudicis soferts.