Trenta casos actius i cap ingressat a l'hospital per covid

Actualitzada 26/01/2023 a les 06:17

L’impacte de la covid ha suposat la darrera setmana dinou contagis, segons l’actualització epidemiològica que va oferir el Govern. La incidència segueix sent molt baixa i a hores d’ara els casos actius són 30, mentre que no hi ha cap ingressat a l’hospital. Quant a l’administració de vacunes, 2.321 s’han injectat la quarta dosi, que ja s’ha obert a tota la població. En total, de primeres, segones, terceres i quartes dosis, s’han posat prop de 162.000 vaccins. El Govern va recordar que es pot demanar hora per a la vacunació a través del telèfon 821 955 i que no cal prescripció mèdica.