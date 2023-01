“Sorpresa” de les empreses pel nou sistema de compensació

Coopalsa i Autocars Nadal afirmen que no hi ha hagut negociació

Les empreses del transport públic de viatgers van expressar ahir la seva sorpresa pel fet que el Govern anunciés, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, una nova fórmula per compensar-les pel transport gratuït. I és que, segons van explicar tant des de Coopalsa com des d’Autocars Nadal, el Govern els havia comunicat fa uns dies que demà els farien arribar una proposta concreta i, posteriorment, s’iniciaria una negociació entre les parts per tancar un acord sobre aquesta qüestió.



No ha estat així i l’executiu va informar ahir que a partir de l’1 de febrer hi haurà un