Reunió de Demòcrates per fer el programa electoral

Actualitzada 26/01/2023 a les 12:22

Demòcrates ha convocat a tots els afiliats i simpatitzants del partit a una reunió de treball el proper dissabte, 4 de febrer, per a la confecció del programa electoral de les Eleccions Generals 2023, segons informa el partit taronja en un comunicat. Així, la trobada té com a objectiu recollir contingut per al programa, motiu pel qual s’ha optat per treballar en taules de treball agrupades en diferents temàtiques: Economia i Finances; Sostenibilitat, Creixement i Mobilitat; Poder adquisitiu i Habitatge; Cultura i Identitat; Joventut, Educació i Esports.Demòcrates recorda que la reunió tindrà lloc a l’Hotel Diplomàtic de la capital, a partir de les 9:30 hores del matí. Així, des de l’Executiva de Demòcrates es remarca la importància que els afiliats i simpatitzants hi assisteixin.