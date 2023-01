Prorrogada la presentació d'ofertes per a la Borda Nova

Actualitzada 26/01/2023 a les 06:16

El Govern ha prorrogat fins al 17 de febrer el termini de presentació d’ofertes per a la construcció dels blocs de la Borda Nova que es destinaran a pisos de lloguer assequible. El concurs va ser convocat el 7 de desembre passat i les ofertes es podien presentar inicialment fins al 27 de gener, però l’executiu ha ampliat el termini després d’una demanda de l’Associació de Contractistes d’Obres (Acoda). Segons va informar el Govern, la patronal del sector de la construcció va demanar allargar el termini de la licitació perquè pel mig hi havia les vacances de Nadal de la construcció, molts industrials tampoc treballaven al cent per cent i això havia derivat en un retard a aconseguir els preus per tal de poder elaborar els pressupostos per formalitzar l’oferta. L’executiu ha considerat raonable la petició i, a més, argumenta que amb aquest ajornament s’afavoreix al màxim la concurrència.