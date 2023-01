L'IGI suma 36 milions recaptats en el tercer trimestre

Actualitzada 26/01/2023 a les 10:36

Els ingressos per l'Impost General Indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.433,73 milions d’euros el tercer trimestre del 2022, el 22,2% més respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 58,37 milions d’euros el 19,7% més respecte el mateix període de l’any anterior, segons publica Estadística avui. Amb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.071,15 milions d’euros, el 30,7% més respecte el tercer trimestre del 2021. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 44,35 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del 30,7% més. La xifra recollida per Finances inclou tant l'IGI interior, com el de les importacions i el de les transmissions patrimonials, exposa l'informe. En aquest sentit, l'IGI total recaptat ha estat de 36 milions.El recull d'Estadística tributària bàsica del tercer trimestre indica que la base repercutida d'autoliquidacions ha estat de 1.433,73 milions, un 22,2% per sobre de la del tercer trimestre de l'any passat. Les dades de la base suportat són de 1.071,15 milions, un 30,7% de creixement, i la quota suportat ha pujat a 44,355 milions, el 30,7% per sobre de l'any passat.Les xifres d'Estadística mostren que la recaptació de gairebé tots els impostos va a l'alça aquest exercici. El creixement en el cas de l'impost de la renda de no residents fiscals (IRNR) és del 17,5% ja que el tercer trimestre d'enguany la quota de liquidació ha estat de 1,60 milions d’euros.Pel que fa a l’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 3,05 milions d’euros el tercer trimestre del 2022, un decreixement del 18,9% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, ha estat de 3,00 milions d’euros, amb una variació interanual positiva del 52,2%. Les dades de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) revelen una liquidació de 48,52 milions, el que suposa una variació interanual positiva del 41,8%.En referència a l’impost sobre societats (IS), Estadística conclou que a l’exercici econòmic corresponent a l’any 2021, s’han presentat 7.916 declaracions, un 5,1% més que les presentades per l’any 2020. Tanmateix, en relació a la base de tributació, en els casos on aquesta ha sigut positiva, l’any 2021 va ser de 1.010,61 milions d’euros, el 55,3% més respecte l’any anterior, i en els casos on va ser negativa va ser de 206,10 milions d’euros menys. Finalment, la quota de liquidació, durant l’exercici econòmic 2021, ha estat de 62,47 milions d’euros, amb una variació interanual del positiva 40,1%.