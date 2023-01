L'exdirector econòmic del SAAS serà indemnitzat per dany psíquic

Actualitzada 26/01/2023 a les 14:02

Quirze Font rebrà 7.000 euros bruts pels perjudicis patits arran de l'arribada de Josep Maria Piqué a la direcció general del SAAS. Una sentència del Tribunal Superior, que resol un plet iniciat després de l'acomiadament del que llavors era director econòmic de la parapública, conclou que Font va ser víctima d'una "actitud empresarial que menysté objectivament l'honorabilitat i el prestigi del treballador". Piqué va arribar a la direcció hospitalària el febrer del 2016 i el gener del 2017 acomiadava Font argumentant pèrdua de confiança basada en les incidències que havien remarcat tant el Tribunal de Comptes com la Intervenció General en l'àrea econòmica de la parapública. Però Piqué va reconèixer en una declaració en el marc de la causa que a partir del desembre del 2016 ja evitava reunir-se amb ell per aquesta pèrdua de confiança. Aquest element és per als magistrats determinant en el sentit que "buidava l'activitat professional" del director econòmic, una manera de procedir que "amb tota certesa va afectar psíquicament el treballador atès el clima laboral de desconfiança en què la prestació laboral es desenvolupava". Els magistrats apunten que si la direcció general desconfiava de la tasca del treballador "el que corresponia era acomiadar-lo immediatament pagant-li la indemnització en dret corresponent" i que el fet de mantenir-lo en el càrrec menystenint-lo a l'hora "només es pot entendre si el que es pretenia era obtenir una renúncia del treballador al seu càrrec sense haver de satisfer-se cap indemnització".Font va iniciar el plet el març del 2017 després que el SAAS l'acomiadés abonant-li una indemnització de 80.000 euros. L'exdirectiu del SAAS reclamava una compensació de prop de 212.000 euros defensant que era l'import que hauria percebut en cas de complir-se íntegrament el seu contracte. En la demanda argumentava que havia patit "un escarni públic" i que es va assabentar que el feien fora a través dels mitjans de comunicació.