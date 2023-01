Les empreses amb aquests treballadors desplaçats admeten que el temps de resposta no és el mateix i que han d’esperar més

El canvi reglamentari per garantir les condicions dels treballadors extracomunitaris –bàsicament del Perú– que arriben a Andorra per incorporar-se a les obres de construcció està provocant que el temps de resposta per part del servei d’Immigració s’allargui més, encara que no supera ni de bon tros el màxim legal, estipulat en dos mesos. Segons fonts del Govern la demora és perquè ara hi participen més departaments, com el de Treball, per verificar que tot està en ordre i els contractes són homologables amb la legislació andorrana.



Això ha suposat algun contratemps a les empreses que fan servir aquesta mà d’obra desplaçada.