Marquina afirma que no s’ha volgut amagar “absolutament res” pel que fa al projecte

“No hi ha hagut cap voluntat d’amagar absolutament res.” Així es va pronunciar ahir el ministre de Finances i portaveu del Govern, Cesar Marquina, amb relació a la polèmica política sorgida pel fet que no s’ha conegut fins ara que l’executiu va aprovar el 16 de novembre passat l’adjudicació de l’heliport nacional. En espera de les explicacions que doni aquesta tarda el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, després de la firma del contracte, Marquina va manifestar que si no s’havia publicat fins dilluns passat l’adjudicació al BOPA havia estat perquè encara faltaven alguns passos a seguir, en