Gallardo diu que no hi ha "cap incompliment legal ni reglamentari" en l'heliport

En una roda de premsa en què en molts moments ha volgut respondre a les crítiques del president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, que ha qualificat com a plenes de "suposicions i insinuacions", Gallardo ha explicat que avui ha tingut lloc la firma del contracte amb l'empresa concessionària.

D'aquesta manera, l'inici de les obres d'aquesta infraestructura podria tenir lloc en el primer semestre d'aquest any, i si no es produeix cap retard l'heliport podria ser una realitat a finals del 2024. Abans, però, caldrà que el comú de la Massana es mostri favorable a la declaració d'aquest projecte com d'interès nacional, que s'haurà d'aprovar posteriorment en consell de ministres.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha manifestat aquesta tarda que no hi ha hagut "cap incompliment legal ni reglamentari" en l'adjudicació de l'heliport nacional.