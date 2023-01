El nou sistema de compensacions a les empreses del transport s'aplicarà al febrer

Actualitzada 26/01/2023 a les 18:46

El nou sistema de compensació per a les companyies del transport públic de viatgers entrarà en funcionament a partir de l'1 de febrer. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat aquesta tarda que el nou model, que suposa que les empreses rebran 1,30 euros per trajecte en lloc de 30 euros per cada abonament mensual activat, "en cap cas penalitza les companyies" i permet una "racionalització" i un estalvi dels recursos públics, ja que suposarà un estalvi per a l'Estat d'un milió d'euros anuals."No es pot entrar en una negociació per a tot quan aquesta és una competència que correspon a l'executiu"; va assenyalar el ministre, davant de la sorpresa mostrada per Autocars Nadal i Autocars Nadal davant de l'anunci realitzat pel Govern dimecres passat, ja que esperaven rebre la proposta demà divendres. Gallardo ha afirmat que la nova tarifa "és un punt de partida" i, per tant, "provisional", amb la qual cosa donava a entendre que es pot "modular" ara amb les companyies. "Es tracta d'un model més just i racional", ha emfatitzat el ministre, segons el qual "la nova tarifa no perjudica les empreses" perquè encara rebran uns ingressos superiors en un 30% a l'oferta inicial que van fer per donar el servei.