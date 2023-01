El PS acusa el Govern de convertir el país en un “estat assistencialista”

Baró es mostra crític amb les ajudes atorgades per l’executiu en matèria d’habitatge

El secretari d’organització del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, es va mostrar crític ahir amb el Govern després de les declaracions de Xavier Espot durant la primera audiència ciutadana anual El cap respon. Baró es va posicionar en contra de les ajudes atorgades per l’executiu en matèria d’habitatge i el va acusar de voler convertir el país en un “estat assistencialista”. “S’enorgulleixen de totes les ajudes que han donat quan realment crec que aquí hi ha el problema. Al final, estem convertint un Estat del benestar, on cadascú pot viure del seu, en un estat assistencialista”, va expressar al Diari.



