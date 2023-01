Condemnat per discriminació per dir “porronxo de mierda”

S’imposen sis mesos condicionals a l’acusat de proferir l’insult

L’entrenador de futbol acusat de proferir insults discriminatoris contra un tècnic rival ha estat condemnat a sis mesos de presó condicional i a pagar les costes processals de la causa però no haurà d’abonar indemnització al perjudicat. El Tribunal de Corts el considera responsable del delicte major de discriminació per injúria pública per raó d’origen en considerar acreditat que va etzibar al tècnic rival en un partit de categoria benjamina un “porronxo de mierda”, referint-se en to pejoratiu al seu origen portuguès. En canvi, la sentència feta pública ahir absol el processat del delicte menor de lesions doloses de què

