Cinquanta empreses tenen el segell Llum Verda

Actualitzada 26/01/2023 a les 17:49

Una cinquantena d’empreses han apostat fins ara pel segell Llum Verda de FEDA, que acredita que tota l’energia que consumeixen és d’origen renovable, sgons informa la parapública en un comunicat. Així, l'objectiu del distintiu és que les empreses mostrin als clients el seu compromís amb la sostenibilitat i la reducció de les emissions de CO₂, objectius globals i de país, recollits a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).En aquest sentit, les empreses que s’hi han adherit han certificat un consum total de més de 50.000 MWh/any des que es va crear el segell, l’estiu del 2022. Així i tot, Feda recorda que encara hi ha Llum Verda disponible perquè noves empreses que vulguin certificar l’electricitat que utilitzen com a 100% renovable ho puguin fer. A banda de l’electricitat produïda per la central hidroelèctrica d’Andorra, FEDA distribueix el segell amb la certificació de l’electricitat renovable de fonts eòliques de França (parc eòlic del Sud-oest) i Espanya (diversos parcs) que importa.Entre les empreses que s'han compromès amb un futur verd, hi ha Grandvalira-Soldeu El Tarter que va ser la primera a obtenir el segell que ha arribat també fins a institucions públiques com el SAAS. Aquestes organitzacions han destacat la contribució que fan d’aquesta manera a la transició energètica del país, deixant d’emetre més de 6.200 tones de CO₂ a l’atmosfera, segons destaca la companyia.A banda de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, les empreses que han adquirit la Llum Verda aposten així pel desenvolupament de les energies renovables. Feda recorda que el certificat de Llum Verda es pot contractar a través del web www.llumverda.ad o a través dels canals d’atenció al client habituals de la parapública.