Alerta per l'augment de bitllets falsos

Actualitzada 26/01/2023 a les 10:57

La policia i l'Autoritat Financera (AFA) han detectat un increment de la circulació de bitllets falsos, especialment de 20 euros, segons alerten aquest matí. El cos de seguretat explica que es tracta de bitllets de 5, 10, 20 i 50 que s'anomenen "de cinema" o "fantasia" perquè són iguals en mida i disseny que els legals però es diferencien perquè "inclouen inscripcions en l'anvers o el revers" en les quals es diu que "no són de curs legal". La majoria tenen el mateix número de sèrie, el MB66688880, "que comparteixen més del 89%" de tots aquests bitllets interceptats el 2022 i on ha de sortir la signatura del president del Banc Central Europeu figura el missatge "movie".Les frases que porten impreses en anglès són "This is no legal tender, it's used for motion props, movie money i prop copy" i aquests bitllets falsos estan apareixent després de les festes nadalenques "dates que els estafadors haurien aprofitat per introduir-los en el circuit comercial". La policia i l'AFA demanen als establiments comercials que "estiguin especialment atents" i recomanen comprovar l'autenticitat de tots els bitllets per les màquines de detecció de falsificació "independentment del seu valor, per poder detectar-los al moment del pagament". El servei d'ordre incideix que molts comerços només passen per les màquines els bitllets a partir de 50 euros i per això els que més proliferen són els de 20 i insisteixen que cal tenir cura perquè hi ha un augment de bitllets falsos circulant pel sistema financer andorrà verificant amb el tacte i una revisió per si porta inscripcions.La policia detalla en un vídeo fet públic aquest matí que els estafadors intenten pagar per una quantitat inferior al bitllet fals i el canvi de moneda legal que els retornen és el benefici que obtenen amb el frau. I remarquen que no donen el bitllet fals amb un altre autèntic perquè pel tacte es notaria fàcilment la il·legalitat i que es fan servir més al comerç en moments d'alta elevada afluència de visitants.El cos de seguretat informa que França és un dels països on proliferen més aquests bitllets falsos perquè estan més a prop d'Itàlia, que és un dels indrets on s'han localitzat més imprentes il·legals de moneda falsa, i els intenten introduir al sud del territori gal. Les persones que detectin una persona que paga amb un bitllet fals han d'avisar a la policia i retenir la moneda "per evitar que arribi a un altre establiment".El servei d'ordre destaca que fer servir un bitllet fals "sent conscient que són il·lícits pot constituir una infracció penal". I es recomana a la ciutadania que si en detecten els lliuren als bancs o a la policia per retirar-los de la circulació.