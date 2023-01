Actualitzada 25/01/2023 a les 14:19

L'estació de Pal Arinsal acull aquest cap de setmana la trobada anual de meteoròlegs, que enguany arriba a la seva sisena edició. Hi assistiran mitjans de comunicació d'arreu del món, com del Regne Unit, Bèlgica o els Països Baixos. La trobada constarà d'unes xerrades que tindran lloc aquest divendres a les 18.30 hores al Coll de la Botella, encapçadades per Laura Tobin, de la cadena ITV, i Marc Redondo, de LaSexta. Enguany, aquestes xerrades giraran entorn de la preocupació pel canvi climàtic.