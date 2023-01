Sis mesos de presó condicional per dir "porronxo de mierda" a un entrenador rival

Actualitzada 25/01/2023 a les 13:30

El Tribunal de Corts ha condemnat a sis mesos de presó condicional a un entrenador de futbol per dir "porronxo de mierda" a un tècnic rival en el decurs d'un partit de futbol de categoria benjamina que es jugava al Prat del Roure. La sentència feta pública aquest migdia considera a l'acusat autor d'un delicte major de discriminació per injúria pública per raó de l'origen. L'absol, en canvi, del delicte menor de lesions doloses de què l'acusava la fiscalia.El processat va negar totes dues acusacions en el decurs de la vista i la seva defensa va demanar l'absolució en argumentar que els insults no s'havien acreditat i que sobre la presumpta agressió –que hauria consistit en un cop a l'ull– existien dubtes. El lletrat va exposar que mentre que la víctima i l'informe policial apuntaven a una agressió a l'ull dret, l'informe mèdic apuntava a l'esquerre i es va processar a l'acusat per una lesió a aquest segon ull. La fiscalia ho va atribuir a un error material i va mantenir l'acusació, però el Tribunal de Corts considera que aquesta part dels fets no s'ha provat. En canvi, sí que dona credibilitat als insults que l'àrbitre del partit va assegurar que havia escoltat malgrat que durant el judici va manifestar que no ho recordava. Els fets van succeir el març del 2019 i es van jutjar a finals del novembre passat.