Prorrogat el termini per optar a la construcció de la Borda Nova

Actualitzada 25/01/2023 a les 12:41

Govern ha prorrogat el termini per a la presentació d'ofertes al concurs públic de licitació de les obres de construcció de l'edifici de la Borda Nova. El concurs va ser convocat el 7 de desembre de l'any passat, per a l'edificació d'un bloc d'habitatges de promoció pública a preu assequible al carrer Terra Vella. Les ofertes es podien presentar fins al 27 de gener, però segons el nou edicte publicat al BOPA d'aquest matí el termini queda ampliat fins al 17 de febrer. L'obertura d'ofertes serà el 24 de febrer a les 10 hores i les persones interessades a assistir-hi com a públic ho poden demanar a l'òrgan de contractació.