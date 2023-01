Primera trobada amb la UE sobre comerç, productes i medi ambient

Actualitzada 25/01/2023 a les 19:09

Andorra i la Comissió Europea han mantingut aquest dimecres la primera ronda de negociació del 2023 sobre el projecte d’Acord d’associació que ha de permetre l’accés progressiu i estructurat al mercat interior de la Unió, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, la sessió ha abordat la normativa europea que Andorra hauria de reprendre en matèria de comerç, normes tècniques dels productes, medi ambient, duana i agricultura.En aquest sentit, les rondes de negociació permeten que les dues delegacions compleixen l’objectiu de seguir negociant i avançant en la conclusió provisional dels annexos, reservant els dossiers més sensibles de la negociació, i de caire més polític, per les properes sessions de negociació, segons destaca el Govern. Així, la trobada d’aquest dimecres ha permès avançar en l’annex II, sobre normes tècniques dels productes, en què s’han tractat 8 dels 24 capítols que conformen aquest llistat de normativa. També s’ha avançat en diferents capítols dels annexos de comerç i medi ambient.Pel que fa al debat sobre els temes de Duana i d’agricultura, els intercanvis han abordat qüestions molt concretes pendents d’aclarir abans de procedir a un tancament provisional d’aquests, en les pròximes rondes. Per això, les dues delegacions han conclòs que aquest ritme i metodologia és adient en vista a assolir el termini previst per Andorra i la Unió Europea de conclusió del text del projecte d’Acord a finals d’aquest any.Així, l'executiu recorda que les pròximes rondes per a la negociació de l’Acord d’associació estan previstes el 2 de març i el 20 d’abril.