Mostra del fotògraf Jaume Riba al nou cicle d'exposicions del Govern

Actualitzada 25/01/2023 a les 06:13

La nova temporada de la sala d’exposicions del Govern va ser presentada ahir per la ministra de Cultura, Sílvia Riva. La programació serà inaugurada amb l’exposició Jaume Riba. Caminant, que s’ubicarà a la sala del Parc Central del 7 de març al 15 de maig. La mostra, comissada per Natàlia Montané, amb la col·laboració de Dúnia Ambatlle i Jordi Batlle, s’emmarca dins del cicle d’homenatge a artistes del país Trajectòries. L’exposició recull una selecció d’obres del fotògraf ordinenc que mostren la seva evolució durant 30 anys. Tanmateix, la sala acollirà Notes sobre l’Antropocè, una mostra col·lectiva que girarà entorn del concepte d’antropocè amb artistes internacionals i nacionals com Emma Regada i Jordi Casamajor. El recull es podrà veure del 16 de juny al 10 de setembre. Del 14 d’octubre al 7 de gener del 2024 Lita Cabellut es presentarà com a artista amb una exposició organitzada en col·laboració amb la galeria Carlo Teixidió.