Marquina defensa que no s'ha amagat informació sobre l'heliport

Actualitzada 25/01/2023 a les 17:52

El ministre de Finances i Portaveu, César Marquina, assegura que no s'ha amagat informació sobre l'adjudicació de l'heliport i ha insistit en el fet que "s'hagués fet l'adjudicació, no implicava la seva execució". Marquina ha explicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres que fins ara hi havia pendent la constitució de la unió temporal d'empreses (UTE) i la negociació del contracte, i "no era necessari dir que estava adjudicat quan encara hi havia aspectes no tancats que no eren senzills i portaven el seu temps".Així, el ministre ha indicat que s'ha contestat "amb tots els detalls pertinents" a les preguntes parlamentàries i demandes d'informació i "ningú havia demanat quin era l'estat del projecte". El titular de Finances ha insistit que Govern "té la tranquil·litat de saber que s'ha dut a terme de la forma més diligent possible" i ha informat que el ministre Jordi Gallardo compareixerà demà a les quatre de la tarda per "respondre totes les preguntes amb tot luxe de detalls".