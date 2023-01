Els delinqüents es fan passar per empreses de transport i demanen diners de manera urgent

La policia va alertar ahir d’una nova onada de trucades telefòniques per estafar establiments comercials. L’anterior es va produir durant les festes de Nadal i en ambdues ocasions els estafadors segueixen el mateix modus operandi: els que truquen es fan passar per treballadors d’una coneguda empresa de transports i demanen diners de manera urgent per poder fer arribar la suposada mercaderia al comerç.



Aquestes trucades se solen fer des de números estrangers i els agents de seguretat van incidir en el fet que la majoria d’estafadors parlen “en castellà amb accent llatinoamericà”. A més a més, van assegurar que “es mostren